Nafi Thiam bereidt zich voor op Spelen: "We hebben stevig ingezet op loopwerk"

Deze zomer zijn het de Olympische Spelen in Tokio, altijd leuk voor iedereen die van sport houdt. Ook de Belgische atleten kijken uit naar het grootste sportevenement ter wereld. Thiam is voor België een van de kanshebbers op een medaille. Ze bereidt zich voor samen met haar coach Lespagnard.

“Nafi bleef in Tilburg beneden haar persoonlijke records, maar het was een goeie oefening om uit te leren. Er vallen nog wel wat zaken bij te sturen, maar om mee te starten is dit oké. Fysiek is ze goed, heel goed zelfs. Het is nu zaak om ritme op te doen. Daar is echt nog wel wat werk aan en dat zie je, maar dat is ook normaal na zo'n lange tijd zonder competitie”, begon Lespagnard in een interview met Sporza.

“We hebben het hoogspringen indoor voorbereid. Dat liep supergoed, maar in openlucht is het toch altijd nog iets anders. Ik ben ook erg benieuwd naar haar 200 meter in Nijvel, want we hebben stevig op het loopwerk ingezet op training", aldus Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam.