De Keniaan Titus Ekiru loopt de vijfde snelste marathon ooit

Het is al langer geweten dan vandaag dat Kenianen de langeafstandsloopnummers domineren. Voor sommige Kenianen is dat niet altijd een voordeel, vraag maar aan Titus Ekiru. Ekiru liep de vijfde snelste marathon ooit in Milaan, maar mag door de concurrentie niet mee naar de Olympische Spelen.

De vijfde snelste marathon ooit lopen, en toch niet mee mogen naar de Olympische Spelen. Dan moet je wel een Keniaan zijn. De plaatsen op de Olympische Spelen voor de langeafstandsnummers in Kenia zijn dan ook enorm gegeerd. Zo gegeerd dat Ekiru zelfs niet geselecteerd is. In de marathon van Milaan stonden alleen maar Kenianen op het podium. En dan was wereldrecordhouder Eliud Kipchoge er nog niet eens bij, Kipchoge verdedigt deze zomer in Tokio zijn Olympische titel. Ekiru kwam na 2 uur, 2 minuten en 57 seconden over de finish in Milaan. Het wereldrecord van Kipchoge staat op 2 uur, 1 minuut en 39 seconden.