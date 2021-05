Van der Plaetsen nog niet zeker voor Olympische Spelen: "Ik hoop zekerheid te krijgen"

De tienkamper Thomas Van der Plaetsen heeft de kwalificatielimiet van de Olympische Spelen nog altijd niet bereikt. De Belg gaat op zoek naar die limiet in Götzis (Oostenrijk). Onze landgenoot vindt de onzekerheid over naar de Olympische Spelen gaan of niet, maar niets...

Van der Plaetsen is echter wel gekwalificeerd op dit moment voor de Spelen in Tokio. Hij staat momenteel 19de in de ranking, en de eerste 24 mogen deze zomer afreizen naar Japan. De kwalificatielimiet halen, biedt natuurlijk wel zekerheid voor de Belg.

“Het blijft de grootste wedstrijd”, begint Thomas Van der Plaetsen in een interview met Sporza. “En door er op tijd op het seizoen aan te beginnen, bouw ik nog wat marge in voor als er iets zou mislopen. Het wordt een goeie test waaruit ik zal kunnen afleiden wat er nog moet bijgestuurd worden, maar ik hoop ook om wat meer zekerheid te krijgen over mijn olympische deelname. Die onzekerheid waar zo veel atleten nu mee zitten, is echt niet leuk”

“Het is moeilijk om voorbereidingswedstrijden te vinden, dus ik zal eraan beginnen zonder veel competitie in de benen. Als alles meteen goed zit bij mij en het weer is ook goed, dan is de automatische limiet een optie”, aldus Thomas Van der Plaetsen in Sporza.