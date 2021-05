Jonathan Sacoor breekt met Amerikaanse universiteit, en traint terug mee met oude nest

De laatste twee jaar zijn de prestaties van Jonathan Sacoor er niet op vooruitgegaan. De jonge Belg zijn tijden waren trager, en was minder goed dan voorheen. Nu breekt Sacoor met de universiteit van het Amerikaanse Tennessee, en traint hij terug mee met vader Borlée.

Sinds dat Jonthan Sacoor de overstap heeft gemaakt naar de universiteit van Tennessee, loopt het allemaal iets minder voor de jonge Belg. En dat is geen wonder volgens Jacques Borlée, die nu probeert om Sacoor klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Na een eerste test blijkt dat hij over veel te weinig uithouding beschikt. Na 200 meter loopt hij helemaal leeg. Dat wordt dus de eerste opdracht: Sacoor conditioneel op niveau brengen”, aldus Jacques Borlée in een interview met Sporza.