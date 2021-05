Isaac Kimeli maakt indruk bij debuut op 10.000 meter en heeft olympisch ticket al beet

Sterke prestatie van Isaac Kimeli. Onze landgenoot maakte zijn debuut op de 10.000 meter en daarbij maakte hij heel wat indruk, want met een tijd van 27'22"50 is hij al zeker van een olympisch ticket.

Op de 5.000 meter had Kimeli zich al geplaatst voor de Olympische Spelen, maar ook op de 10.000 meter wilde onze landgenoot zich plaatsen. Een opvallende beslissing, want Kimeli had nog nooit de 10.000 meter gelopen.

Toch was zijn debuut op deze afstand indrukwekkend. Volgens Sporza liep Kimeli op de 10.000 meter in Stockholm een tijd van 27'22"50. Zo heeft hij ook op deze afstand zijn olympisch ticket binnengehaald.