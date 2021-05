Sacoor teleurgesteld na 4x400 meter: "Geen excuses, het was een slechte wedstrijd"

Het was niet de beste wedstrijd van Jonathan Sacoor tijdens de 4x400 meter op de World Relays. De jonge Belg heeft zijn zorgen niet van zich af kunnen lopen. België eindigde laatste, en Sacoor was teleurgesteld in zijn prestatie.

Na het afraden van Sacoors universiteit in de Verenigde Staten om de 4x400 meter op de World Relays te gaan lopen, heeft de Belg het toch gedaan. Maar de sprinter kon de zorgen niet van zich af lopen. “Het was een slechte wedstrijd, geen excuses”, zei de 21-jarige Belg in een interview met Sporza. “Ik ben blij dat ik zaterdag nog goed heb kunnen presteren voor de Belgian Tornados. Maar er is nog veel werk aan de winkel voor mezelf. Wat? Het zijn veel dingen, maar daar ga ik niet in detail op ingaan. Het heeft echter wel veel deugd gedaan om nog eens met de anderen te mogen lopen. Hopelijk kan ik deze zomer het team iets meer bijbrengen", aldus Jonathan Sacoor in een interview met Sporza.