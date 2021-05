Drie op drie voor Belgische 400m ploegen

Op de World Relays in Polen hebben de Belgische 400m-lopers het uitstekend gedaan. Zowel de vrouwen-, mannen-, als gemengde ploeg gaan door naar de finales na een goede prestatie in de reeksen zaterdag.

Als eerste begonnen de Belgian Cheetahs eraan zaterdagavond. Cynthia Bolingo startte uitstekend voor de Belgen en gaf als tweede het stokje door aan Imke Vervaet. Vervaet, Cockuyt en Laus behielden die tweede plaats, meteen goed voor een plekje in de finale én een ticket voor het WK van volgend jaar.

Daarna was het de beurt aan de mannenploeg en hoewel zij een langere staat van dienst hebben, moesten ze meer bibberen voor hun finaleticket. De Tornados waren namelijk niet rechtstreeks geplaatst maar werden als derde uit de reeks opgevist vanwege hun snelle tijd. Kevin Borlée liep een uitstekende slotronde maar kon niet naar de top 2 klimmen.

Daarna moesten de gemengde reeksen nog komen. Sacoor en Kevin Borlée waren de mannen die twee keer aan de bak moesten die avond, Bolingo en Laus moesten het vrouwelijke gedeelte op zich nemen. Ook zij eindigden op de tweede plaats en mogen meteen naar de finale.

Die finales staan zondagavond op het menu. De vrouwen starten om 19u, de heren een halfuurtje later. De gemengde proef staat even later om 21u15 gepland.