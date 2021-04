Jonathan Borlée moet afhaken voor officieuze wereldkampioenschap: "Geen tijd voor teleurstelling"

De World Relays is de laatste grote test voor de Belgian Tornados naar aanloop van de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Pijnlijk dus voor Jonathan Borlée om op zo'n moment te moeten afhaken, maar tijd voor teleurstelling heeft hij naar eigen zeggen niet...

De World Relays wordt eigenlijk zowat aanzien als het officieuze WK voor aflossingen, bovendien kunnen de Belgen zich er plaatsen voor het wereldkampioenschap van 2022 in Eugene (VS). Het is dus ook jammer voor de andere drie Tornados dat ze met Jonathan Borlée een vaste pion missen.

“Helaas moet ik me terugtrekken uit de World Relays. Ik heb al 3 weken last van een hardnekkige hamstringblessure, dus hebben we met de medische staf besloten om geen onnodig risico’s te nemen richting de Olympische Spelen. Geen tijd voor teleurstelling, ik blijf werken”, aldus Jonathan Borlée in een bericht op zijn Instagram.