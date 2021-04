Sacoor in clash met universiteit: loper trekt richting World Relays na negatief advies unief

Trekt Sacoor naar Polen of niet? Dat is voorlopig dé vraag die speelt in de atletiekwereld. De Belgische 400m-loper wil wel, maar mag niet van zijn universiteit.

In Polen vinden volgende week de World Relays plaats, een wedstrijd waar Sacoor graag aan wil meedoen. Ook bondscoach Jacques Borlée wil Sacoor erbij in voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar Sacoor zit op de universiteit van Tennessee in de Verenigde Staten en zij zien de Belg wat minder graag naar Polen afreizen. Zijn coach Ken Harnden zegt dat Sacoor de voorrang moet geven aan wedstrijden die tot het Amerikaanse studentencircuit horen omdat hij door een Amerikaanse school gesubsidieerd wordt. Volgens Belga zou Savoor ondanks de onvrede van zijn trainer toch naar Polen afreizen. Daarmee neemt hij een groot risico want het kan zomaar zijn dat de universiteit van Tennessee met de spierballen rolt en dat Sacoor niet meer welkom is bij terugkomst.