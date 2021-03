Isaac Kimeli dikt de Belgische vreugde nog wat aan met zilver op EK indoor, Belgian Tornados pakken net naast medaille

Het al zeer succesvolle EK indoor kon voor België op de laatste avond nog beter worden. Isaac Kimeli zorgde daar ook voor door zilver te pakken op de 3000 meter. De Belgian Tornados waren onze laatste kans op een medaille, maar die grepen er net naast.

Vier medailles had België al beet toen de avond aanbrak op de slotdag van dit EK. Het kan dus alleen nog maar mooier worden. Dat werd het ook via Isaac Kimeli, die meedeed aan de 3000 meter. Aan de Noorse topfavoriet Jacob Ingebrigtsen was niets te doen. Hij was ruim een seconde sneller dan Kimeli, maar die deed het nog altijd uitstekend. Zijn tijd van 7:49.41 was goed voor een tweede plaats en dus een zilveren medaille.

TORNADOS MAKEN AARZELENDE START NIET GOED

Nog een opsteker voor de Belgische delegatie en dan moesten de Belgian Tornados nog komen. Doom, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Kevin Borlée liepen immers nog de 4x400 meter. Doom kon pas als vijfde het stokje doorgeven, Jonathan schoof slechts één positie op. Het goud en zilver was zo halverwege al weg.

Ook Dylan en Kevin Borlée konden België niet meer aan een extra medaille helpen: de Belgian Tornados strandden op plek vier. Nederland won, voor Tsjechië en het VK. België sluit het EK indoor zo af met vijf medailles.