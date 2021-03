Nog een aangename verrassing erbij op EK: hoogspringen levert België brons op

Het EK indoor in het Poolse Torun wordt alleen maar mooier en mooier voor België. Het hoogspringen was niet meteen het nummer waarin ons land de hoogste verwachtingen koesterde. Thomas Carmoy verraste desalniettemin en pakte brons.

Ook op de laatste dag van het EK indoor valt België dus in de prijzen. Sowieso kunnen de Belgian Tornados nog voor een hoogtepunt zorgen, in afwachting daarvan toonde Thomas Carmoy zijn potentieel. Van hem werd geen medaille verwacht, maar hij neemt dus wel degelijk brons mee naar huis.

Zijn sprong van 2m26 zorgde daarvoor. Het is de eerste keer dat België vier medailles kan rapen op een Europees Kampioenschap. De titel in het hoogspringen ging naar de Wit-Rus Nedasekau, die als enige over 2m37 sprong. Het zilver was voor Tamberi (2m35).