Belgisch feest blijft duren op EK indoor: ook op 1500m heeft ons land een Europese kampioene

Het is in Polen een schitterend Europees Kampioenschap indoor voor België. Nadat Thiam en Vidts ons land al twee medailles bezorgden, zorgde Elise Vanderelst voor medaille nummer drie. En nog belangrijker: het is ook de tweede gouden plak.

Nafi Thiam werd Europese kampioene in de vijfkamp, Elise Vanderelst lukte hetzelfde op de 1500m. In de finale liet Vanderelst aanvankelijk de Spaanse vrouwen het tempo bepalen. Toen die door hun beste krachten heen zaten, schakelde Vanderelst nog een versnelling hoger. De 23-jarige Vanderelst liep naar een tijd van 4'18"44. Zo ging ze de Spaanse Guerreiro vooraf en veroverde ze de Europese titel op de 1500m. Mede dankzij haar triomf voert België nu zelfs de medaillestand aan op het EK indoor.