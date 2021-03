UPDATE: Droomscenario op vijfkamp EK indoor: Thiam Europese kampioene en ook zilver komt naar België

Deze ochtend zijn Nafi Thiam en Noor Vidts aan hun vijfkamp begonnen op het EK atletiek indoor. Na drie disciplines stond Thiam op de eerste plaats en Vidts op de tweede. Die posities wisten ze ook vast te houden.

Nafi Thiam en Noor Vidts waren goed begonnen aan de vijfkamp. Na het afwerken van de eerste drie disciplines (de 60 meter horden, het hoogspringen en het kogelstoten) stond Thiam comfortabel aan de leiding.

Ook Noor Vidts deed het uitstekend, want zij stond net achter Thiam op de tweede plaats in het klassement. Daarnaast wisten Iguacel, Bolingo (400 meter), Vanderelst (1.500 meter) en Scaunet (800 meter) zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde in hun discipline.

UPDATE: In de laatste twee disciplines wisten Thiam en Vidts hun posities vast te houden. Thiam kroonde zich dus tot Europese kampioene en pakte het goud. Het zilver voor Vidts maakt de Belgische triomf compleet!