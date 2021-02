Opvolgster voor Tia Hellebaut is amper 16 jaar: "Fenomenaal"

Merel Maes, amper 16 jaar oud, ging op het Belgisch Kampioenschap over 1,91 meter. Ze lijkt helemaal klaar om Tia Hellebaut op te volgen.

Maes leverde een prestatie om trots op te zijn. "Onwaarschijnlijk", zegt Dirk Gerlo aan Sporza. "Vorig jaar ging ze over 1,81 meter, een jaar later springt ze dus 10 centimeter hoger: fenomenaal. Ik heb met haar coach Benny Annecour gebeld. Hij vertelde dat ze het rustig aanpakken en dat ze zeker niet te veel trainingsarbeid leveren. 3 à 4 keer per week een uurtje: uithouding, sprong, techniek en lichte krachttraining. Ze willen haar absoluut niet overbelasten.”

Ze heeft alles in huis om even ver te geraken als Hellebaut. "Ook Wim Vandeven, de voormalige coach van Tia Hellebaut, bevestigde dat ze het lichaam heeft om aan hoogspringen te doen. Het is nu zaak om de voetjes op de grond te houden, maar haar coach geeft aan dat Merel zeer goed weet waar ze mee bezig is. Ze klinkt heel volwassen en straalt nuchterheid uit.