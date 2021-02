Opluchting bij Nafi Thiam: landgenote kan deelnemen aan EK indoor na negatieve coronatest

Nafi Thiam heeft goed nieuws gekregen. Onze landgenote zal namelijk binnen twee weken kunnen deelnemen aan het EK indoor aangezien haar nieuwe coronatest negatief was. Het EK indoor zal plaatsvinden in Torun, Polen.

Nafi Thiam zal dan toch kunnen deelnemen aan het EK indoor in Polen. Vorige week had ze nog positief getest op het coronavirus, maar volgens Het Laatste Nieuws heeft ze na een nieuwe test negatief getest.

Zo kan Thiam de trainingen hervatten en zal ze dus te zien zijn in het Poolse Torun binnen twee weken. In 2017 werd Thiam al eens de Europese kampioene. Toen vond het evenement plaats in Belgrado.