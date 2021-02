Nog een manche van CrossCup wordt geschrapt

De CrossCup-manche aan het Zilvermeer in Mol die normaal op 7 maart zou worden gelopen, is afgelast door de coronacrisis.

De organisatie maakte dat bekend via de website van het evenement. De slotmanche in Roeselare op 21 maar blijft voorlopig wel op de kalender staan.

Manches in Berlare, Hannuit en Diest werden eerder al afgelast. "Vooral het uitblijven van wedstrijden bij de jeugd én de grote investering die nodig is om wedstrijden exclusief voor elites te organiseren, gooien roet in het eten van de manche in het Molse zand", klinkt het bij de organisatoren. "De annulatie heeft echter geen invloed op de plannen voor het BK veldlopen van komende zondag en de slotmanche van de CrossCup in Roeselare op 21 maart."

Zondag staat in Laken het BK op de agenda. Er is enkel een korte en lange cross voor volwassenen voorzien. Voor elke cross zijn er 40 deelnemers.