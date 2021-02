Geen Sacoor in EK-selectie van de Tornados: bondscoach geeft woordje uitleg

Dinsdag moet bondscoach Jacques Borlée zijn EK-selectie voor de Belgian Tornados bekendmaken, maar ondertussen werd er al heel wat duidelijk.

Voor het EK in het Poolse Torun zal Jonathan Sacoor niet van de partij zijn. “Jonathan Sacoor heeft zich geplaatst voor de finale van de Amerikaanse universiteitskampioenschappen en blijft in de VS. Hij loopt niet op het EK", was vader Borlée duidelijk.

Alexander Doom liep een sterk Belgisch kampioenschap en dat levert hem een selectie op. "Alexander maakte een hele sterke indruk. Ik neem hem mee naar het EK", aldus Borlée.

Cristian Iguacel, nummer twee op het BK, zou dan toch geen voorkeur krijgen. Jacques Borlée liet uitschijnen de voorkeur te geven aan zijn zoons Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en Julien Watrin., Kevin en Jonathan kwamen net als Watrin niet in actie deze winter, Dylan ontgoochelde dan weer op het BK met een vierde plaats.

"Ik moet aan de Spelen denken en dan is het belangrijk dat mijn zoons en Julien kunnen kijken waar ze staan", klonk het nog. "We gaan naar het EK voor een medaille, niet om de idioot uit te hangen. Volgende zaterdag houden we een test om uit te maken wie in de basisvier staat en wie reserve is.”