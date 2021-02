BK atletiek indoor: Dylan Borlée krijgt slaag op de 400m, 16-jarige Maes verbetert wereldjaarprestatie bij junioren

In Louvain-la-Neuve heeft op deze zaterdag het BK atletiek plaatsgevonden. Dylan Borlée moest daar vooral afdruipen. De ster van Borlée is tanende: hij moest de Belgische titel op de 400m aan Alexander Doom laten. In het hoogspringen schitterde rijzende ster Merel Maes nogmaals.

Op de 400m verschenen er verschillende atleten die op het EK deel willen uitmaken van de Belgian Tornados. Dylan Borlée hoort daar bij, maar ook Alexander Doom en Christian Iguacel. Doom knalde naar een tijd van 47 seconden rond, wat hem de Belgische titel opleverde. Iguacel werd tweede met een tijd van 47"16. Borlée liep 48"64: ondermaats voor zijn niveau. MAES AL BIJ DE BESTEN IN GESCHIEDENIS De grootste ster van dit BK moeten we misschien wel bij de jonge talenten zoeken. De 16-jarige hoogspringster Merel Maes 1m91. Ze verbetert zo haar eigen wereldjaarprestatie bij de junioren. Ze is nu al de zesde beste Belgische hoogspringster aller tijden. Op de 400m bij de dames klopte Cynthia Bolingo (52"72) Laus en Maudens. Op de 800m pakte Renée Eykens de titel. De 60m horden waren voor Eline Berings. Fanny Smets brak in het polsstokspringen haar eigen Belgisch record. John Heymans won de 3000 meter bij de mannen.