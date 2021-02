Nafi Thiam er is niet bij op het BK indoor na positieve coronatest

Dit weekend staat het BK indoor in het atletiek op het programma, maar het zal zonder Nafi Thiam zijn. Onze landgenote heeft namelijk positief getest op het coronavirus en moet dus in quarantaine.

