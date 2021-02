Straf! Jonge Belgische atleet bereikt grens van 6.000 punten op zevenkamp en breekt wereldrecord

Jente Hauttekeete heeft indruk gemaakt op een zevenkamp in Frankfurt. Hij is namelijk als eerste junior ooit erin geslaagd om de grens van de 6.000 punten te bereiken. Zo heeft de 18-jarige Hauttekeete ook een wereldrecord gebroken.

Jente Hauttekeete is een enorm talent en onze 18-jarige landgenoot heeft het in Frankfurt nog maar eens bevestigd. Hauttekeete zette de zevenkamp op zijn naam en haalde 6.062 punten. Volgens Sporza is hij zo de eerste junior ooit die de grens van de 6.000 punten kan bereiken.

Daarmee breekt hij een wereldrecord, want het vorige record was van de Spanjaard Eusebio Caceres en hij haalde in 2010 5.984 punten. Hauttekeete is dus duidelijk een man om in de gaten te houden de komende jaren.