Vreselijk nieuws voor Nafi Thiam: haar hondje is overleden aan een hartstilstand

Het zijn moeilijke dagen voor Nafi Thiam. Het voorbije weekend heeft ze namelijk afscheid moeten nemen van haar hondje. Het dier is overleden aan een hartstilstand. Op Instagram legt Thiam uit dat haar hart is gebroken.

