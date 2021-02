Nafi Thiam viert comeback na een jaar afwezigheid: "Grote lach achter mijn mondmasker"

Nafi Thiam vierde zaterdag haar comeback op de micromeeting in Gent. Het was voor de eerste keer in bijna een jaar tijd dat ze nog eens in competitie was.

De meerkampster deed in Gent mee aan de 60 meter horden en liep naar een tijd van 8"39. "Ik wist niet goed was ik moest verwachten na mijn lange afwezigheid. Je ziet het niet door het mondmasker maar ik ben erg tevreden", vertelt ze aan Sporza. Thiam was tevreden over haar tijd maar beseft dat ze zelf nog wel wat beter kan presteren. "Ik kan nog een stuk sneller. Fysiek zit het al goed maar technisch heb ik nog wel wat werk." Volgende maand staat het EK op het programma maar ze twijfelt nog om daar mee te doen. "Het zou hoogstens een tussensop zijn, ik wil geen risico's nemen. De Olympische Spelen blijven het hoofddoel dit jaar", besluit ze.