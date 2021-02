Broers Borlée willen niet in quarantaine: "In één week werk van een maand weg"

De broers Borlée zijn terug in het land na een stage van een maand in Zuid-Afrika. De verplichte quarantaine zit hen behoorlijk dwars.

De broers Borlée zijn sinds zondag terug in België na een stage in Stellenbosch in Zuid-Afrika. Topsporters moeten zich normaal niet aan een quarantaine houden, behalve als ze van Groot-Brittannië of Zuid-Afrika komen.

Daarmee kunnen ze niet lachen. "Ik betwist de regels niet, maar ik vraag de instanties om het gezond verstand te gebruiken”, zegt vader en trainer Jacques Borlée aan HLN. “We zijn in vorm en klaar om te knallen - het is al een eeuwigheid geleden dat we nog eens in competitie uitkwamen - en we willen er staan op het EK indoor, maar daar wordt nu een rem op gezet. Zo dreig je in één week het harde werk van een hele maand teniet te doen."

In Stellenbosch beperkten de atleten zich tot de piste en het huurhuis. Ze werden ook elke week getest en die waren allemaal negatief. Jacques Borlée zou dan ook een ander regime voorstellen. “Dan zijn er toch opties te bedenken om ons te laten trainen? Waarom niet om zes uur 's ochtends? Als we daarna alles goed ontsmetten, moet dat toch bespreekbaar zijn."

Sport Vlaanderen zoek naar een oplossing. In tegenstelling tot de Borlées mogen de Nederlandse atleten wel trainen en competitie lopen. “Ik bewonder de performantie van de Nederlanders, maar verdorie, we moeten met hen de strijd aangaan. Dat vraagt keuzes in het beleid, in het verdelen van de middelen. Ik wil geen tweede zijn, ik wil dat wij aan de top staan. Wie heeft er in België in zoveel finales gestaan als de Borlées, of zoveel medailles gewonnen? Niemand. Gelukkig vinden we gehoor bij Sport Vlaanderen, de VAL en het BOIC. We overleggen continu hoe we progressie kunnen maken en dat soort discussies boeit me eindeloos."