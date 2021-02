Eline Berings heeft geen vlekkeloze winter achter de rug: "Niet perfect, maar het kan nog"

Het atletiekseizoen komt er stilletjes maar zeker aan. Eline Berings had een zeer atypische voorbereiding op het nieuwe jaar.

Geen buitenlandse stage dit jaar voor Eline Berings. "Er werd ons afgeraden om op stage te gaan en dus heb ik in de Topsporthal in Gent getraind", vertelt Eline Berings in De Tribune van Sporza. "Alleen waren daar problemen met de verwarming en hadden ze daar alles opengezet net toen het buiten aan het vriezen was. Vooraleer die reusachtige hal weer was opgewarmd, waren we al 10 dagen verder."

Niet ideaal voor atleten om in de kou te werken. "In de warmte haal je een hoger niveau, omdat je spieren zich beter aanpassen. In de kou gaat je lichaam krampachtiger bewegen en haal je moeilijker je snelheid. Op zo'n moment heb je wel last van je leeftijd”, gaat de 34-jarige Berings verder. “Ik verwacht dat ik meer tijd nodig heb om erin te komen dan anders. De voorbereiding was dus zeker niet perfect, maar het kan zeker nog. We moeten in de eerste plaats blij zijn dat we dit nog kunnen en mogen doen."

Berings mikt op de Olympische Spelen om haar carrière af te sluiten, als die tenminste zullen doorgaan. "Ik blijf daar zover mogelijk van weg. Het is voortdurend ja-nee-ja-nee. Ook over het ander nieuws hoor je oneindig veel meningen en tegenstrijdige berichtgeving. Dat put de mensen onnodig uit. Als topsporter is het essentieel om in een zo sereen mogelijk kader te kunnen trainen en te werken. Ik zal het wel zien als het zover is. Ik probeer niet té ver vooruit te denken."