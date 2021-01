Sacoor wint eerste indoorkamp van het jaar in "broeihaard van coronavirus"

Jonatan Sacoor heeft in de VS zijn eerste individuele 400m-race gelopen. In Virginia won hij met een tijd van 47"36.

Het persoonlijk record van Sacoor staat op 46"95. Dat is nog een kleine weg te gaan richting de EK-limiet (46"60), al is Sacoor meer geïnteresseerd in het outdoorlopen. Hij gaf ook al aan dat hij individueel niet in dat EK geïnteresseerd zou zijn.

Het kan wel zijn dat hij naar Polen afreist om de 4x400m estafette te lopen met de Tornados, dat zal afhangen van het programma van zijn universiteitsploeg in Tennessee.

De 47"36 is exact dezelfde tijd als bij zijn seizoensopener in 2020, al was dat voor Sacoor niet belangrijk. "Het is hier een broeihaard van corona, ik wil vooral niet bemset raken", klinkt het bij Atni.