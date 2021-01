Nina Derwael neemt geen blad voor de mond: "Zoiets is er nooit gezegd"

Nina Derwael kreeg Ruben Van Gucht over de vloer in 'De Thuismatch', de podcast van Sporza. Daarin spreekt ze ook over het onderzoek naar mentaal misbruik in de Belgische turnwereld.

Heel wat turnsters hebben negatieve getuigenissen afgelegd over de werkwijze van het Franse trainerspaar. “Ze hebben er meer van afgezien dan de meeste mensen weten”, zegt Derwael. “Marjorie heeft daar nachten niet van geslapen. Er zijn dingen gezegd die totaal niet gebeurd zijn, maar het is niet aan mij om mij daarover uit te spreken.” Er werden volgens Derwael dan ook dingen gezegd die helemaal niet kloppen. “Dat Marjorie zou gezegd hebben dat ze wou dat een mama van een turnster dood zou zijn. Dat gaat er los over, zoiets is er nooit gezegd. Zo maak je van haar een onmens, daar heeft ze het heel moeilijk mee gehad.” Derwael wil er dan ook niet te veel bij stilstaan, want nu zijn andere dingen aan de orde. “We zijn ons aan het voorbereiden op de Olympische Spelen en we zijn goed bezig. Het gaat nu goed en we willen dit zo snel mogelijk achter ons laten. Wat er in die commissie beslist wordt, dat wordt beslist.” Want de Olympische Spelen zijn het doel en niks mag dat doorkruisen. "Stel dat er in maart een uitspraak komt van de commissie en ik moet dan met een nieuwe trainer beginnen, dan moet ik er niet meer over nadenken, over de Olympische Spelen.”