Ongelijke vaccinatietactiek voor atleten met Olympische Spelen in het vooruitzicht: "Er is vrees voor ongelijke competitie"

De Olympische Spelen in Tokio lijken dit jaar toch door te kunnen gaan dankzij het vaccin. Maar dat brengt weer andere problemen met zich mee. Door de verschillende vaccinatiesnelheid in de diverse landen lijkt het 'gelijke speelveld' voor de atleten geschonden te worden.

"Veel landen zijn bezorgd over de ongelijke snelheid in toediening", zegt Johan Bellemans, dokter van het BOIC. "Atleten die langer moeten wachten op een vaccin kunnen een competitief nadeel hebben. In minder ontwikkelde landen kan er meer vaccinschaarste zijn. Zij vragen het IOC om hulp bij vaccins. Er is vrees voor ongelijke competitie op de Spelen."

In Groot-Britannië en India valt al op te maken dat de atleten voorrang gaan krijgen "En het zou me verwonderen als de Oostbloklanden en China niet nu al hun atleten vaccineren", zegt Bellemans. In Japan zou dat pas in mei zijn, want veel landen vinden dat atleten geen voorkeur mogen krijgen.