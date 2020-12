Coronavirus gooit ook roet in het eten voor kalender van 2021

België zou normaal gezien dit jaar kunnen uitpakken met de eerste internationale indooratletiekmeeting van het jaar. Maar het coronavirus gooit roet in het eten.

Want de meeting in Louvain-La-Neuve die gepland stond op 6 februari 2021 wordt met een jaar uitgesteld naar 2022. De organisatie zal dus niet zoeken naar een latere datum in 2021.

Die organisatie bestaat uit leden van Golazo, de Franstalige atletiekbond en de beheerders van de indoorhal. Ze wilden meer zekerheid hebben en hopen dat in 2022 alles opgelost is.

De indoormeeting in Gent op 13 februari gaat voorlopig nog wel door zoals gepland. De organisatie hoopt dat allles nog kan plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen.