Polstoklegende Isinbajeva moet opkrassen bij Russisch antidopingagentschap

Kent u Yelena Isinbayeva nog? De Russische ex-polstokspringster heeft in haar carrière zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. Ze zetelde ook in de Raad van Toezicht van het Russische antidopingorgaan, maar moet daar nu vertrekken.

Want de WADA heeft bepaald dat er vanaf 1 januari 2021 geen leden van IOC's of sportfederaties in de nationale antidopingagentschappen mogen zetelen. Isinbayeva is lid van het IOC en dat mag ze dus niet combineren met haar zitje bij het Rusada.

De WADA heeft er werl voor gezorgd dat een van haar voorgestelde leden in de Raad van Toezicht kan zetelen. Nadat die raad enkele dubieuze beslissingen nam wil het WADA ervoor zorgen dat Rusland transparanter werkt. De Russische federatie is immers al even verwikkeld in een dopingschandaal.