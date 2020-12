Jacques Borlée stapt met atletiekteam over van Waalse naar Vlaamse Atletiekliga

Het team van Jacques Borléé met Kevin, Jonathan en Dylan Borléé maar ook met Hanne Claes en Camille Laus stapt over naar de Vlaamse Atletiekliga VAL.

Borléé had het meermaals lastig om samen te werken met de Waalse Atletiekliga en nu komt er dus uiteindelijk toch een breuk uit voort. Vlaams Minister van Sport Ben Weyts looft de ambitie van Borlée. "We hadden voor de Spelen van 2020 al een enorme medaillehonger geuit en ik denk dat deze overstap de ambitie bij het team Borlée beschrijft", klinkt het.

"Onze ambiitie is om 8 medailles te kunnen meenemen uit Tokyo. De tijden dat we blij waren met een medaille in het kleiduifschieten ligt achter ons. We investeren ook nog eens 10 miljoen euro in de infrastructuur voor de topsport, Vlaanderen heeft veel te bieden op vlak van topsportbeleid", besluit Weyts.