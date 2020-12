Opnieuw uitgesteld: Geen WK atletiek in 2021

Helaas gaat er ook in 2021 geen WK atletiek zijn. Dit werd in een persconferentie bekendgemaakt door World Athletics.

Omwille van, hoe kan het ook anders, het coronavirus zal er geen wereldkampioenschap atletiek zijn in 2021. Het wereldkampioenschap was voorzien in maart. Dit wordt nu uitgesteld naar maart 2023.

Het WK indoor was in eerste instantie voorzien in maart 2020. Door de uitbraak van het coronavirus werd dit WK dus met een jaar uitgesteld. Nu blijkt dat deze beslissing niet voldoende was en wordt het evenement opnieuw op een latere datum voorzien.

"Met spijt zijn we met de WK-organisatoren in Nanjing overeengekomen het evenement uit te stellen tot maart 2023", aldus World Athletics in hun persbericht. "De voorbije weken onderhielden we contact met het organisatiecomité en de Chinese atletiekfederatie om de organisatie te evalueren. Gezien de huidige mondiale situatie is er nog altijd aanzienlijke onzekerheid over de toestand van de Covid-19-pandemie in het begin van 2021. Voor de veiligheid van onze atleten en officials moeten we naar behoren de risico's overwegen van het bijeenbrengen van een grote groep mensen tijdens een pandemie. Verder moeten we ook het preventiebeleid van het gastland respecteren.

In 2022 is er wel nog het wereldkampioenschap in Belgrado.