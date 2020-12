Nafi Thiam zal niet deelnemen aan EK indooratletiek

In maart staat het EK indooratletiek op het programma in Polen, maar het zal zonder Nafi Thiam zijn. Onze landgenote laat het EK aan zich voorbijgaan omdat ze zich wil focussen op haar snelheid.

Nafi Thiam zal er in maart niet bij zijn op het EK indooratletiek in Polen. Volgens Het Laatste Nieuws wil ze zich in het winterseizoen focussen op haar snelheid. Ze zal deelnemen aan de 60 meter en de 60 meter horden.

Het is niet duidelijk of Thiam zo nog een zevenkamp zal afwerken met het oog op de Olympische Spelen in 2021. De kans zou bestaan dat ze eind mei nog zal deelnemen aan de zevenkamp in Götzis, Oostenrijk.