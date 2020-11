Toch nog geen Olympische kwalificatie voor Thomas Van der Plaetsen: knieblessure zorgt ervoor dat hij er niet bij is in Réunion

Thomas Van der Plaetsen zal dan toch niet deelnemen aan de tienkamp in Réunion. Een knieblessure strooit namelijk roet in het eten. Door zijn ranking is hij al zo goed als zeker van de kwalificatie, maar hij hoopte zich nu al te kwalificeren via de wedstrijd.

Geen Thomas Van der Plaetsen op de tienkamp in Réunion. Hij heeft namelijk een knieblessure opgelopen, waardoor hij zich nu nog niet rechtstreeks kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Door zijn ranking zal de kwalificatie wel goed komen, maar Van der Plaetsen had het liever nu al gehaald. Zijn manager Helena gaf meer uitleg over de blessure van Van der Plaetsen bij Sporza. "Het is niet erg, maar de knie kan nu beter rust krijgen. Zo zijn er zeker geen problemen in de voorbereiding voor Tokio", aldus de manager.