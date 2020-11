Het gaat goed met Eline Berings: "Ik kijk uit naar volgend seizoen"

Het gaat goed met Eline Berings. Ze zit in Turkije waar ze zich aan het voorbereiden is op haar laatste seizoen in de atletiek. Ze is er naar eigen zeggen klaar voor.

Eline Berings was te gast bij De Tribune, de podcast van Sporza. Daarin had ze het onder meer over de start van het nieuwe atletiekseizoen. Berings is zich aan het voorbereiden in Turkije en het gaat naar eigen zeggen zeer goed met haar.

"Het gaat zeer goed. Ik ben opnieuw gemotiveerd en ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Er is wel wat onzekerheid over het feit dat alles geannuleerd kan worden, maar ik ben nu op mentaal vlak vooral met mijn trainingen in de eerste maanden bezig. Daarna is het kijken naar de Spelen en of ik nog mooie competities kan lopen", aldus Berings.