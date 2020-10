Dopingschorsing houdt wereldkampioen weg van de Olympische Spelen

Coleman was al voorlopig geschorst, maar nu heeft de Athletics Integrity Unit hem een definitieve schorsing van twee jaar opgelegd. Dat betekent dat hij niet kan deelnemen aan wedstrijden tot 13 mei 2022. Hij zou dan in de zomer van 2022 wel kunnen lopen op het WK, maar de Olympische Spelen missen die normaal moeten doorgaan in 2021.

Helemaal zeker is dat nog niet: Coleman heeft dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Het draait allemaal om drie dopingcontroles die de Amerikaan vorig jaar gemist heeft. Dat is een inbreuk op de antidopingregels van World Athletics.

The Disciplinary Tribunal has upheld the AIU’s charge and banned sprinter Christian Coleman of the USA for 2 years for 3 Whereabouts Failures in a 12-month period, a violation of the @worldathletics Anti-Doping Rules.

