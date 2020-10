Historische prestaties: record van Bekele in Brussel van de tabellen, Gidey loopt beste tijd op 5 km

Enkele topatleten hebben een mijlpaal in hun carrière beet: er zijn weer een paar records gesneuveld in de atletiekwereld. Dat gebeurde in het Spaanse Valencia, waar een meeting was georganiseerd voor Joshua Cheptegei.

De Oegandees wou immers het wereldrecord op de tien kilometer lopen. Dat stond echter al liefst vijftien jaar op naam van Kenenisa Bekele. Die liep dat record overigens destijds in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Al die jaren bleef zijn besttijd op het bord. Tot Cheptegei zijn aanval op het record succesvol afrondde in Valencia. Zo veroverde hij zijn plekje in de geschiedenisboeken: een straffe prestatie om zo'n oud record van de tabellen te lopen. De nieuwe besttijd is nu 26.11.02. CHEPTEGUI STER VAN DE AVOND Cheptegei was natuurlijk de ster van de avond, maar niet de enige loper die geschiedenis schreef. Ook de vrouwelijke atlete Gidey liep een record op de vijf kilometer met een tijd van 14.06.65.