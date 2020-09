Thomas Van der Plaetsen wacht ranking niet af en wil deelname Olympische Spelen in Tokio veiligstellen via Réunion

Thomas Van der Plaatsen gaat deelnemen aan het tienkamp op Réunion. Daarmee wil hij zich verzekeren van deelname aan de Olympische spelen in Tokio.

Van der Plaetsen staat momenteel elfde op de ranking en maakt dus veel kans om er bij te zijn, maar de Belg wil het zekere voor het onzekere nemen en de kaap van 8.350 punten halen, zodat hij er zeker bij is. Momenteel heeft hij 8.027 punten.

"Het is een tropisch eiland, de omstandigheden op Réunion zouden in december goed moeten zijn. Het is dan wel het stormseizoen, dus hopelijk strooit de wind geen roet in het eten", vertelt Van der Plaetsen aan Sporza.

"Na mijn prestatie van afgelopen weekend lijkt het mij realistisch om op de rechtstreekse limiet te mikken. Technisch is alles in orde, nu heb ik nog een dikke twee maanden om fysiek nog beter te worden."