Hanne Maudens laat meerkamp voor wat het is en kiest na burn-out voor andere nummers: "Zal me gelukkiger voelen"

Hanne Maudens was al zo goed als een zekerheid voor de Olympische Spelen. Nu is ze dat niet meer en dat is haar eigen keuze. De atlete wil zich weer gelukkig voelen in haar sport en dat was niet altijd het geval. De meerkamp laat ze achter zich, ze gaat nu vol voor de 400m en de 800m.

Een bijzonder opvallende beslissing, die Maudens toelicht in een lange post op haar website. Ingegeven door haar eigen geluk. Maudens vertelt haar verhaal en onthult hoe ze een burn-out had. Dat heeft haar aangezet haar carrière een andere wending te geven, met alle gevolgen van dien. VERLIES VAN CONTRACT "Mijn contract bij Sport Vlaanderen zal ik dit jaar verliezen omdat mijn tijden op de 800 meter momenteel nog niet snel genoeg zijn om op mondiaal niveau te presteren, ik moet me nog bewijzen", aldus Maudens. "Het contract dat ik vorig jaar verdiende na mijn top 12 plaats op het WK in Doha. Het kampioenschap waar ik zo afzag door de pijn aan mijn linker scheenbeen." Kan ze zich nu nog plaatsen voor de Spelen? "Ook had ik voor meerkamp veel meer zekerheid om deel te nemen aan de Spelen in Tokyo, vandaar de vraagtekens en onzekerheid van de mensen in mijn omgeving. Maar ik neem het risico. Ik weet dat het het waard is. Minder dan 1 jaar de tijd om me te kwalificeren op de 800 meter zal weinig zijn maar ik zal me veel gelukkiger voelen en ik sta 100 procent achter mijn keuze. Ik geloof in mezelf."