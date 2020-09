Eline Berings heeft beslissing genomen over haar toekomst

Eline Berings heeft een beslissing genomen over haar toekomst. Zo zal ze nog een jaar actief zijn als hordeloopster. Haar keuze heeft te maken met het feit dat ook de Olympische Spelen in Tokio met een jaar zijn uitgesteld.

Volgens Sporza was het plan van Eline Berings om in 2020 met pensioen te gaan op een hoogtepunt. de Olympische Spelen in Tokio werden echter uitgesteld door het coronavirus en daardoor heeft ook Eline Berings haar plannen gewijzigd.

De 34-jarige Berings zal er namelijk nog een jaar bijdoen. In 2012 haalde ze de halve finales, maar in de vorige editie was ze er niet bij door een blessure. Volgend seizoen hoopt ze dus nog één keer te kunnen schitteren op de Olympische Spelen.