Memorial sportief topevent: Peter Genyn stelt eigen record nog scherper, Farah en Hassan breken werelduurrecords

Ook dit jaar stond de Memorial bol van knalprestaties, met Genyn, Farah en Hassan die de show stalen. Wel in een apart decor: een leeg Koning Boudewijnstadion, want publiek was dit jaar op de Memorial niet toegelaten. Dat hield de atleten niet tegen om het beste van zichzelf te geven.

Het Belgisch hoogtepunt kwam er al snel aan met de 100m rolstoelsprint. Peter Genyn had op dat nummer al het wereldrecord in handen. Hij zou zijn eigen record nog verbeteren. Genyn finishte op de Heizel in 19'71", dat is nu de tijd die in de geschiedenisboeken staat. Vervolgens ging de aandacht naar de werelduurrecordpogingen. Met eerst bij een duel bij de dames. Een nieuw record kon zowel op naam van de Nederlandse Sifan Hassan als op die van de Keniaanse Brigid Kosgei komen. Het was uiteindeljik Hassan die het haalde en verder geraakte dan Dire Tune in 2008. Hassan klokte na een uur af op 18 930 meter. ABDI DE BESTE NA 20 KM De poging van Mo Farah en de Belg Bashir Abdi ging dan het hoogtepunt van de avond worden. Abdi liep het wereldrecord na 20 kilometer, maar nadien plaatste Farah nog een versnelling, waardoor die laatste het werelduurrecord pakte. Dat was tot dusver voor Gebrselassie. Farah deed met 21 330 meter nog beter.