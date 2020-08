Slecht nieuws voor Usain Bolt: Jamaicaan is besmet met het coronavirus

Usain Bolt is besmet met het coronavirus. De Jamaicaan heeft het zelf laten weten in een filmpje op sociale media. In het filmpje legde hij uit dat hij geen last heeft van symptomen, maar dat hij wel in zelfquarantaine gaat.

Volgens verschillende media zou Usain Bolt enkele dagen geleden aanwezig geweest zijn op een feestje. De ex-atleet heeft zich daarna laten testen en uit de test bleek dat Bolt besmet was met het coronavirus. In een filmpje op sociale media laat Bolt weten dat hij geen last heeft van symptomen. "Ik heb geen symptomen, maar ik ga wel in zelfquarantaine. Blijf veilig mensen", aldus de Jamaicaan. Stay Safe my ppl 🙏🏿 pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020