Het seizoen van Dylan Borlée zit er al op

Dylan Borlée zal dit seizoen niet meer in actie komen. Hij kampt namelijk met een scheurtje in zijn hamstring. Daardoor zal Dylan Borlée niet meer te zien zijn op het BK en de Memorial Van Damme.

Het is jammer voor Borlée, want het seizoen was nog maar net opnieuw gestart, omdat het enkele maanden werd uitgesteld door het coronavirus. Hij zal zich nu moeten voorbereiden op volgend seizoen.