Jonathan Sacoor duikt ruim onder zijn persoonlijk record uit 2017, winst is wel voor andere Belg in Brussel

Een nieuwe mijlpaal in de carrière van Jonathan Sacoor. Hij is het gewend om in een bomvol Koning Boudewijnstadion te lopen tijdens de Memorial. Dit weekend zijn de omstandigheden even anders, maar dat belet hem niet om een grootse prestatie neer te zetten.

Sacoor is vooral een specialist op de 400 meter, maar het is op een ander nummer dat hij op de GP Mingels een nieuw record heeft neergezet: de 200 meter. Zijn persoonlijk record op de 200 meter was tot dusver 21.35, een tijd die hij in 2017 had neergezet. Dat record wist Sacoor in Brussel te verbeteren en niet met een klein beetje. Sacoor ging vlot onder zijn besttijd en klokte af op 21.15. Dat was wel niet voldoende voor de overwinning. Die ging naar zijn landgenoot Julien Watrin, met een tijd van 21.00. Voor Watrin betekende het evenwel geen nieuw persoonlijk record. Zondag gaat overigens nog de Brussels GP door.