Wereldkampioen 1.500 meter krijgt voorlopige schorsing

Elijah Manangoi heeft een voorlopige schorsing opgelegd gekregen door de AIU (Athletics Integrity Unit).

De wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter liet na om zijn whereabouts te delen tijdens die periode. Naast Manangoi zijn nog drie andere Kenianen geschorst.

Manangoi is al de 59ste Keniaan die tegen een schorsing aanloopt, wat de kwalijke reputatie van het land niet ten goede komt. Mogelijk wordt het land zelfs geweigerd voor de Olympische Spelen in Tokio in 2021.