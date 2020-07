Atletiekmeeting in Luik wordt met een jaar uitgesteld

Er komt dit jaar dan toch geen atletiekmeeting in Luik. De organisatoren moesten op zoek naar een nieuwe datum door het coronavirus, maar er werd beslist om het pas opnieuw in 2021 te laten doorgaan.

Het is jammer voor de fans van olympisch kampioene Nafi Thiam, want volgens Het Nieuwsblad had Thiam normaal gezien deelgenomen aan de atletiekmeeting in Luik.