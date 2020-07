Opschudding op Inspiration Games: Lyles verpulvert wereldrecord Usain Bolt maar loopt 15 meter te weinig

Op de Inspiration Games nemen momenteel de internationale sterren uit de atletiek op een coronaveilige manier het tegen elkaar op. Noah Lyles stal de show, hetzij dan wel op een merkwaardige manier.

De 22-jarige Amerikaan deed namelijk de monden openvallen met een absolute toptijd op de 200 meter: 18"91. Meteen goed voor een flinke verbetering van het record van legende Usain Bolt (19"19).

Het ongeloof bij de atletiekvolgers en de euforie bij Lyles was echter van korte duur want al snel bleek dat de spurter een verkeerde startrij had gekozen en daardoor liep hij minstens vijftien meter te weinig.