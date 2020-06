Hanne Claes moet onder het mes, drie Antwerpse atleten hebben al nieuwe sportieve plannen

Wat heeft het jaar nog te bieden voor onze atleten door het uitstel van de Spelen? Voor Hanne Claes dreigt er nog een moeilijke periode aan te komen, want ze moet geopereerd worden. Renée Eyskens, Paulien Couckuyt en Soufiane Bouchikhi hebben betere vooruitzichten.

Hanne Claes maakt op haar Instagram bekend dat ze een blessure heeft die typisch is voor een ballerina en binnenkort een kijkoperatie moet ondergaan. "Het is moeilijk om te aanvaarden dat ik opnieuw geopereerd moet worden en het maakt me bang. Maar ik geloof dat dit het beste is. Wanneer ik volgend jaar in Tokio aan de start sta, zal ik weten dat het het allemaal waard was."

Paulien Couckuyt, een andere Belgian Cheetah, moest ook de knop omdraaien na het uitstel van de Spelen. Ze gaat nog meedoen aan het BK, de Nacht van de Atletiek en de Memorial Van Damme. Ook al nieuwe plannen bij 800m-loopster Renée Eyskens. "Op 8 juli neem ik deel aan een wedstrijd in Karlstad", zegt de atlete uit Kapellen. "Het is vooral een testmoment. Het plan is om in augustus goed te zijn."

Bij onze mannelijke atleten is Soufiane Bouchikhi tot een besluit gekomen. "Corona heeft ervoor gezorgd dat ik in Tokio voor de marathon zal gaan. Wanneer ik mijn eerste marathon loop, staat nog niet vast. Ik vermoed ten vroegste ergens in december. In oktober wordt dat duidelijker."