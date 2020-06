Wereldrecordhouder op halve marathon aangereden op training: hij heeft er een gebroken scheenbeen aan overgehouden

Slecht nieuws uit de atletiekwereld. Geoffrey Kamworor, de wereldrecordhouder op de halve marathon, is namelijk aangereden op training. De Keniaan heeft daar een gebroken scheenbeen aan overgehouden.

Geoffrey Kamworor was bezig aan een training wanneer hij plots werd aangereden door een motor. De Keniaanse wereldrecordhouder op de halve marathon is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen, want hij heeft er volgens Het Nieuwsblad een gebroken scheenbeen aan overgehouden.

Kamworor zelf gaf meer uitleg bij de Daily Nation. "Ik ben op training aangereden door een motor. De bestuurder heeft mij geholpen en naar het ziekenhuis gebracht", aldus de wereldrecordhouder.