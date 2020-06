Diamond League-meetings in Parijs en Eugene worden van de kalender gehaald

De internationale atletiekfederatie FFA heeft besloten om de Diamond League-meetings in Parijs en Eugene van de kalender te halen. Het coronavirus gooide roet in het eten.

Normaal gezien vonden de Diamond-League meetings in Parijs en Eugene plaats op 6 september en 4 oktober. Maar er zijn te veel onzekerheden rond de twee events, waardoor er besloten werd om ze te annuleren.

Het organiseren van de meeting in Eugene zou te kort dag zijn, aangezien de staat Oregon massa-evenementen verbied tot eind september. De organisatie is ervan overtuigd dat volk naar het evenement krijgen onbegonnen werk was. Het WK in 2022 staat wel nog steeds gepland in Eugene.

In Parijs zal er dus ook geen meeting plaatsvinden. De Franse atletiekfederatie FFA heeft besloten om het evenement te annuleren, vanwege te veel onzekerheden. De Diamond League-meeting werd al verplaatst naar 6 september, maar ook dan zal het dus niet doorgaan.