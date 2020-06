Belgische marathontopper gaat net als Mo Farah werelduurrecord aanvallen op Memorial Van Damme

De Memorial Van Damme, het blijft hét sportevenement bij uitstek in ons land om naar uit te kijken. Ook in coronatijden. Nu nog meer zelfs, want het belooft een speciale editie te worden in 2020. Met onder meer een aanval op het werelduurrecord.

De organisatie laat alleszins weten dat het niet van plan is om de Memorial Van Damme af te gelasten. Deze gaat dus wel degelijk plaatsvinden op 4 september. Wel met enkele 'speciallekes'. Zo zal specialiste in de zevenkamp Nafi Thiam onder andere de strijd aangaan met Johnson-Thompson in een driekamp: 100m horden, kogelstoten en verspringen.

En dan is er nog Bashir Abdi, die na 60 minuten zal proberen uit te komen op meer dan 21,285 kilometer. Dan heeft de Belg het werelduurrecord verbroken. Maar er is nog een andere kaper op de kust: viervoudig olympisch kampioen Mo Farah. De mentor en trainnigspartner van Abdi.

SAMEN OP TRAININGSKAMP

"We zullen ­samen op trainingskamp ­vertrekken, niet naar Afrika maar in ­Europa. Dan zijn we nog vrienden (lacht). Mo zal zich op ­training al willen tonen dat hij de sterkste is, elke training wordt een kleine Memorial", voorspelt de Gentenaar in Gazet van Antwerpen.

Mo Farah is natuurlijk een naam als een klok in de atletiekwereld, maar Abdi heeft de laatste jaren veel progressie gemaakt. "De marathon dit jaar heeft mij enorm veel vertrouwen gegeven. Als ik mij zo goed kan voorbereiden, is alles mogelijk. Oké, Mo blijft Mo, tegen zijn cv kan ik niet op, op de halve ­marathon is hij voorlopig sneller."

ABDI CLAIMT DE HEIZEL ALS THUISGROND

Toch ziet Abdi mogelijkheden op de Memorial Van Damme. "Hoe korter de afstand, hoe meer kans hij heeft. Hoe langer de afstand, hoe meer kans ik heb. Ik ben aan het groeien de laatste ­jaren, Mo is even on hold, dat is mijn kans. Ik wil laten zien dat dit stadion van mij is."

Door het uitstel van de Spelen is de Memorial Van Damme plots nog belangrijker geworden. "De Olympische Spelen van Tokio vielen dit jaar plots weg, dit seizoen was raar zonder wed­strijden. Toen ze het mij vroegen, heb ik geen ogenblik geaarzeld en ben ik meteen weer meer beginnen trainen. Nu heb ik eindelijk weer een doel, ik heb geen excuus meer."